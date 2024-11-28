Грузия отказалась от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото:

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Грузія вирішила відмовитися від перемовин щодо вступу в Європейський Союз ЄС до 2028 року.

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Також грузинський уряд до кінця 2028 року відмовляється від будь-яких бюджетних грантів з боку Євросоюзу. Про це 28 листопада заявив прем'єр-міністр Грузі Іраклій Кобахідзе, повідомило «Ехо Кавказу».

Ми ухвалили рішення не ставити на порядок денний питання про відкриття переговорів із Європейським Союзом до кінця 2028 року, — наголосив він.

А спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі вже засумнівався у у користі вступу країни до Євросоюзу. Як пише NewsGeorgia, Папуашвілі заявив, що членство Грузії в блоці нібито стане причиною «обмежень» у різних сферах, включно з втратою економічних можливостей та «крах виноробної галузі».

Нагадаємо, 28 листопада Європейський парламент не визнав результатів парламентських виборів у Грузії і закликав провести нові. Депутати засудили численні порушення на виборах, що пройшли 26 жовтня й наголосили, що офіційні результати, за якими перемогла провладна партія «Грузинська мрія», «не відображають волі грузинського народу».

Джерело: «Ехо Кавказу», NewsGeorgia