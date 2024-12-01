НАТО открыл новый центр десантных войск в Норвегии на фоне угроз со стороны россии

https://racurs.ua/n201726-nato-otkryl-novyy-centr-desantnyh-voysk-v-norvegii-na-fone-ugroz-so-storony-rossii.html

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НАТО відкрив новий центр десантних військ у Норвегії на тлі загроз з боку росії.

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Newsweek пише, що центр у Сьоррейсі на півночі країни забезпечуватиме підготовку американських, британських і голландських військовослужбовців з десантних операцій. Норвегія не має власних десантних сил, але деякі з її основних армійських підрозділів і сил спеціального призначення базуються в регіоні.

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну Норвегія збільшила свої інвестиції у військові об'єкти, витративши майже 16 мільярдів крон (1,44 мільярда доларів) на бази лише в регіоні Тромс.

Сьоррейса знаходиться біля Рейс-фіорду і має населення приблизно 3,5 тис. людей. Місцевий аеропорт є базою для Об'єднаного центру повітряних операцій (JAOC) і Центру управління і звітності (CRC), йдеться в повідомленні.

Центр відкрито на тлі гібридних загроз з боку Москви. Так, минулого місяця російське судно «Янтар» було помічено поблизу критично важливих об'єктів норвезької морської інфраструктури, таких як нафто- і газогони, а також кабелі для інтернету і телекомунікацій, які, за попередженням країн, можуть бути об'єктами диверсійних атак.

Місцева берегова охорона повідомила, що той факт, що російське судно вирішило плавати зі своїм транспондером AIS, свідчить про те, що це був «навмисний акт, спрямований на привернення уваги до своєї присутності».

Східний блок Альянсу звинувачує росію і в інших гібридних атаках, таких як глушіння GPS в Балтійському регіоні, що вплинуло на роботу авіакомпаній, а також у розпалюванні міграційної кризи на кордоні з Фінляндією.