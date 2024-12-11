Встреча Зеленского, Макрона и Трампа в Париже: о чем говорили, версия Reuters

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На зустрічі із Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном Дональд Трамп заявив, що хоче негайного припинення вогню і переговорів для швидкого завершення війни.

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Про це пише Reuters.

Зеленський використав свою першу зустріч з Трампом після виборів у США, щоб пояснити потребу України в гарантіях безпеки в будь-якому переговорному процесі щодо припинення війни з росією, повідомили два джерела, знайомі з перебігом переговорів 7 грудня у Парижі.

Загалом агентство Reuters поспілкувалося з п’ятьма особами, які були поінформовані про зустріч. Троє лідерів, які розмовляли протягом 35 хвилин без радників, не обговорювали конкретні деталі будь-якого бачення миру, але Трамп повторив, що хоче негайного припинення вогню і переговорів для швидкого завершення війни, сказали четверо з них.

Зустріч дала деякі перші підказки щодо того, як можуть розвиватися переговори про припинення конфлікту, хоча процес, в якому буде задіяний путін, буде складним, а роль Сполучених Штатів поки що незрозуміла.

За словами одного з джерел, Трамп поводився доброзичливо, шанобливо і відкрито і, схоже, був налаштований на те, щоб слухати.

Ані Трамп, ані наближені до нього чиновники, які займаються питаннями України, не висловилися щодо того, як саме вони бачать розв’язання війни, а також щодо наполягань України на тому, що вона має отримати гарантії безпеки як частину будь-якого врегулювання.

Це створило в Києві зростаюче відчуття невизначеності, яке посилюється місяцями постійних територіальних захоплень росією українського східного Донбасу та нічними атаками безпілотників на міста, розташовані далеко за лінією фронту.

Деякі ключові моменти були згадані під час зустрічі — наприклад, було сказано, що мир потребує гарантій, тому що одного лише припинення вогню недостатньо, путін може порушити його знову, як він це робив раніше, без належних гарантій, — повідомило джерело в офісі українського президента.

На запитання, як це було сприйнято, джерело сказало, маючи на увазі Трампа:

Він обмірковує всі деталі.

Кілька чиновників, наближених до Трампа, заявили, що він спрямовує свої зустрічі на побудову особистих стосунків, які є ключовими для того, як він веде дипломатію, і що в кінцевому підсумку саме він буде приймати рішення про те, як діяти далі.

Загалом привітний характер безпосереднього спілкування Трампа із Зеленським відрізняється від деяких його публічних висловлювань про українського лідера під час передвиборчої кампанії, зокрема, коли він назвав його «найбільшим продавцем на Землі» за те, що той попросив і отримав мільярди доларів американської військової допомоги.

Макрон і Зеленський були на одній хвилі на зустрічі в Парижі, але були обережні, щоб не виглядати так, ніби вони заганяють Трампа в кут, сказав один чиновник.

Зеленський вважає, що на міжнародній арені путін боїться лише Трампа і, можливо, Китаю, і що будь-який тривалий мир вимагатиме від Вашингтона бути «по-справжньому сильним», сказав український чиновник.

Макрон використав зустріч, щоб довести, що європейці вже багато зробили для підтримки України, і що вони також готові більш рівномірно розділити тягар безпеки зі Сполученими Штатами, сказали два джерела.

Інший чиновник повідомив, що Макрон і Зеленський пояснили Трампу, що путін у 2024 році — не той, що був у 2017 році.

Той же чиновник додав, що стрімке падіння президента Сирії Башара Асада і невдача, яка спіткала його близького союзника рф, також були використані як аргумент для більш жорсткої позиції щодо Москви в майбутніх мирних зусиллях.