Трамп стал «Человеком года» по версии журнала Time

Дональд Трамп стал «Человеком года 2024», фото: Time

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Ракурс

Обраний президент США Дональд Трамп став «Людиною року 2024» за версією американського журналу Time.

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Про це сьогодні, 12 грудня, повідомляється на сайті видання.

Time наголошує, що «політичне переродження Трампа не має собі рівних в історії Америки»:

його перший термін закінчився «опалою», а спроби оскаржити вибори — атакою на Капітолій;

більшість партійних функціонерів уникали його, коли він оголосив про свою кандидатуру наприкінці 2022 року на тлі численних кримінальних розслідувань;

трохи більше ніж через рік Трамп очистив поле від конкурентів-республіканців, здобувши перемогу в одному з найшвидших президентських праймеріз в історії;

під час загальних виборів він провів шість тижнів у залі суду в Нью-Йорку, ставши першим колишнім президентом, засудженим за злочин — факт, який мало вплинув на його підтримку; у липні на мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, куля вбивці розминулася з його черепом менш ніж на дюйм;

протягом наступних чотирьох місяців він переміг не одного, а двох опонентів-демократів, переміг у всіх семи штатах, що вагалися, і став першим республіканцем, який виграв «народне голосування» за останні 20 років.

До цього Трамп вже ставав «Людиною року» у 2016 році.

Джерело: Time