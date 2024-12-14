Литовку дисквалифицировали из чемпионата мира из-за футболки с надписью "Сделаем россия снова маленькой"

https://racurs.ua/n202164-litovku-diskvalificirovali-iz-chempionata-mira-iz-za-futbolki-s-nadpisu-sdelaem-rossiya-snova.html

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Литовську спортсменку Корнелію Дудайте дискваліфікували з чемпіонату світу з фітнесу через футболку з написом «Make russia small again».

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Причина — на ній була футболка з написом «Make russia small again» («Зробимо росію маленькою знову»), яку вона одягнула на знак протесту, оскільки серед учасників була й збірна з ерефії, яка повинна була виступати під нейтральним прапором, але диктор під час оголошення назвав їх росіянами. Крім цього, рашистські спортсмени виходили у футболках із написом своєї країни.

Організатори вимагали її зняти футболку, адже це нібито «ображає російських спортсменів». Дудайте відмовилася і вибула.

Ми їхали на ці змагання, знаючи, що в них братимуть участь російські спортсмени. Нам сказали, що вони змагатимуться як «нейтральні». Що означають такі «нейтральні» російські спортсмени, ми вже відчули, — розповіла Дудайте.

У мене була така футболка, яку носив президент України, і я подумала: якщо треба буде показати нашу громадянську позицію, то я її покажу. Коли ми приїхали в Угорщину, у соцмережах з’явилися привітання організаторів, як вони вітають росіян, як радіють їх участі. Я вважаю це неправильно. Не думаю, що країну-агресора можна десь вітати, — наголосила вона.

На знак протесту 28 спортсменів литовської делегації відмовилися від змагань з функціонального спорту, які проходять в Угорщині.