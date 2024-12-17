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Ракурс
Убийство генерала в Москве - появилась реакция США

Убийство генерала в Москве — появилась реакция США

17 дек 2024, 21:59
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США не знали про підготовку вбивства генерала Кіріллова.


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Про це 17 грудня повідомив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер.

У мене немає жодної оцінки цього вибуху. Я можу сказати, що Сполучені Штати не знали про це заздалегідь і не були залучені.

На запитання, чи був Ігорь Кіріллов законною ціллю, Міллер відповів, що генерал був причетний до «низки злодіянь» — зокрема, до застосування проти українських військових хімічної зброї.

Ліквідація начальника військ хімзахисту ЗСРФ Ігоря Кірілова та його помічника — спецоперація Служби безпеки України. Самокат з вибухівкою було підірвано у момент, коли Кірілов та його помічник заходили в підʼїзд будинку на Рязанському проспекті у Москві.

Кірілов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових.

Источник: Ракурс


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