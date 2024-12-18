В США не против завершения транзита московитского газа через Украину

https://racurs.ua/n202279-v-ssha-ne-protiv-zaversheniya-tranzita-moskovitskogo-gaza-cherez-ukrainu.html

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У США не проти завершення транзиту московитського газу через Україну. Заступник держсекретаря Джеффрі Паєтт заявив, що США сподіваються, що закінчення контракту на транзит газу рф через Україну стане потужним кроком до завершення епохи залежності Європи від московитських енергоресурсів.

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Коментуючи тиск на Україну щодо того, аби вона продовжила контракт про транзит московитського газу, Паєтт відзначив для «Голосу Америки», що «важливо, що тиск йде лише від однієї чи двох країн, та сигнал від Єврокомісії дуже чіткий».

Торгівля енергоресурсами, особливо газом, була основним вектором впливу рф на українську економіку з часів здобуття незалежності. То чому, заради бога, когось може цікавити продовження цих відносин? — зазначив він.

Контракт України та росії на транзит газу спливає 1 січня 2025 року. Європа вже вжила кроків, щоб підготуватись до зупинки транзиту. Частка російського газу в Європі знизилась до 6%, а російського газу, що йде через Україну — до 4%.

Найбільш вразливими вважаються Австрія та Словаччина, які закуповували понад 90% газу з Росії минулого року. Через побоювання щодо поставок газу росією, парламент Молдови в п’ятницю, 13 грудня, проголосував за введення надзвичайного стану в енергетичному секторі, побоюючись про забезпечення газового постачання до Придністров’я, яке контролює росія.

Словаччина та Угорщина докладають зусиль на державному рівні, щоб Україна продовжила транзит російського газу. В понеділок прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поговорив з телефоном про це з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Протягом вихідних Фіцо сказав, що його країна веде «дуже інтенсивні» переговори, щоб Україна продовжила транзит російського газу у 2025 році.

Шмигаль в понеділок в соцмедійному дописі відкинув можливість продовження угоди з «Газпромом». Він, однак, заявив: «Якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого іншого газу, крім російського, ми, звичайно, будемо це обговорювати та готові досягти відповідної домовленості на основі принципів енергетичної безпеки як усього ЄС, так і кожної європейської нації».

У вівторок низка компаній Угорщини, Словаччини, Австрії та Італії звернулись до Єврокомісії із листом, в якому нарікають, що завершення угоди «призведе до підвищення цін для споживачів у Європі» і «ускладнить постачання газу».