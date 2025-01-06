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Ракурс
Экс-командующий ТРО «Юг» привлекал бойцов для строительства поместья. Фото: ГБР

Экс-командующий ТрО «Юг» привлекал бойцов для строительства поместья (ФОТО)

6 янв 2025, 13:49
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Офіцер територіальної оборони змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.


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Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування стосовно колишнього командувача регіонального управління сил територіальної оборони «Південь», який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. Про це Державне бюро розслідувань 6 січня повідомило у Facebook.

Правоохоронці встановили, що в 2023 році офіцер залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку. Вони понад рік будували дім, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Посадовця вже звільнили з лав ЗСУ. Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем — ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Нагадаємо, 2 січня Державне бюро розслідувань підтвердило, що розпочало слідство щодо ситуації в 155-й механізованій бригаді «Анна Київська».

Екс-командувач ТрО «Південь» залучав бійців для будівництва маєтку. Фото: ДБР

Екс-командувач ТрО «Південь» залучав бійців для будівництва маєтку. Фото: ДБР

Один з відповідальних за формування бригади керівників помер від сердцевого нападу, а комбриг звільнений одразу після вступу бригади у бій. До того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1 тис. 700 військовослужбовців.

Источник: Ракурс


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