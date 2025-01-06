Крупнейший российский торговый порт атаковали дроны СБУ

https://racurs.ua/n202879-krupneyshiy-rossiyskiy-torgovyy-port-atakovali-drony-sbu.html

Ракурс

Удар по терміналу Усть-Луга в Ленінградській області здійснили дрони СБУ, пишуть УП та «Суспільне» з посиланням на джерела.

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Дрони летіли понад 900 км.

Атака відбулася 4 січня. Термінал Усть-Луга є великим логістичним хабом в Балтійському морі, через який рф продає нафту й газ за допомогою «тіньового флоту».

На відео один із безпілотників влучає в ємності з газовим конденсатом. Внаслідок удару одну ємність значно пошкоджено, а три сусідні посікло уламками від вибуху.

Внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Експерти кажуть, що ремонт займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу, додає джерело.