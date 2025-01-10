США ввели масштабные санкции против компаний-операторов так называемого «теневого флота» рф

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Уряд Сполучених Штатів ввів масштабний пакет санкцій проти компаній-операторів російського «тіньового флоту» та їх суден.

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Про це 10 січня йдеться у повідомленні Управління з контролю за іноземними активами Сполучених Штатів.

До санкційного списку потрапили дві російські нафтові компанії «Сургутнефтегаз» й «Газпром Нефть» та найбільша російська суднохідна компанія «Совкомфлот».

Разом із «Совкомфлот» під санкції Сполучених Штатів потрапили й 69 її суден.

Крім того, під санкції потрапили страхові компанії «Альфастрахование» й «Ингосстрах» й ціла низка міжнародних компаній, які займаються продажем російської нафти.

Загалом, під санкції Вашингтону потрапили 180 суден російського «тіньового флоту».

Видання Reuters, яке було ознайомлене із санкційним списком до його оприлюднення, повідомило, що нафтовий ринок вже відреагував ростом цін на 4%.

Нагадаємо, що раніше, у грудні, повідомлялося, що Євросоюз ухвалив 15-й пакет санкцій у звʼязку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

ЄС запровадив санкції проти 52 суден тіньового флоту та вперше наклав повноцінні санкції на китайські компанії.

Підсанкційним судам забороняється доступу до портів ЄС та блокується широкий спектр послуг, пов’язаних з морським транспортом.

Цей захід спрямований проти танкерів з країн, що не є членами ЄС, що обходить механізм обмеження цін на нафту або підтримує енергетичний сектор Росії.

Крім того, санкції накладені на судна, які відповідають за транспортування військової техніки для Росії або беруть участь у перевезенні вкраденого українського зерна.

Так званий тіньовий флот включає понад тисячу старих і погано обслуговуваних суден без належного страхування, з непрозорими структурами власності.

Ці судна, що базуються у «дружніх» юрисдикціях і ходять під «зручними» прапорами, мають дедвейт понад 100 млн тонн, що становить близько 17% світового нафтового танкерного флоту.

Доходи від продажу нафти забезпечують авторитарних акторів ресурсами для реалізації ядерних програм, розробки сучасних безпілотників та ракет, постійної фінансової та матеріальної підтримки терористичної діяльності своїх регіональних проксі та оплати послуг мереж транснаціональної злочинності.

Такі танкери використовують оманливі тактики, щоб приховати походження вантажів, створюючи ризики екологічних катастроф і фінансових збитків прибережним країнам. З лютого 2022 року за участі цих суден зафіксовано понад 50 інцидентів від Данських проток до Малайзії.