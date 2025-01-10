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Ракурс
Канада планирует ответ на повышение тарифов, Трамп пообещал для канадских товаров

Канада планирует ответ на повышение тарифов, Трамп пообещал для канадских товаров

10 янв 2025, 23:10
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Канада розробляє плани, щоб ввести тарифи на американську продукцію, якщо Дональд Трамп виконає свою обіцянку і введе 25% мита на канадські товари. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.


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Існує список, де є майже всі американські продукти, які експортує Канада зі США. Але його не оприлюднять допоки не стануть зрозумілі точні наміри Трампа.

Один з варіантів, який розглядають, — ввести мита на стратегічні товари США, зокрема нафту, уран і калій. Водночас Канада сподівається взагалі уникнути торгівельної війни зі США.

За розрахунками економістів Банку Нової Шотландії, якщо США введе 25%, то ВВП Канади впаде на 3,8%. А якщо Канада вибере «повну відплату», тобто введе податки на всі товари США, то ці витрати протягом кількох років сягнуть 5,6%.

Трамп після перемоги на виборах обіцяв ввести мита на товари з Китаю, Мексики та Канади у перший день президенства.

Усі товари, які ввозяться з Мексики та Канади, нібито обкладуть 25% мита, а на товари з Китаю введуть додаткові 10% мита. Трамп називає це необхідним кроком, аби зупинити потік мігрантів і незаконний обіг наркотиків через кордон.

У посольстві Китаю вже зазначили, що від «торговельної війни Китаю із США ніхто не виграє". А Канада пообіцяла обговорити це питання детальніше з новою Адміністрацією президента США.

Источник: Ракурс


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