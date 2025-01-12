Друг путина предложил свою страну для встречи диктатора с Трампом

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Сербія слідом за Швейцарією запропонувала свою країну для проведення зустрічі між путіним і Трампом.

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За словами президента Александара Вучича, Сербія зацікавлена ​​бути місцем зустрічі путіна і Трампа — це може гарантувати повну безпеку для обох президентів, пише «Європейська правда».

Крім цього він наголосив, що країна не перебуває у військових блоках, як «деякі країни», тому повністю готова гарантувати повну безпеку обом лідерам.

Зазначимо, що Сербія — держава-учасник Міжнародного кримінального суду, яка підписала і ратифікувала Римський статут, тож вона має затримати путіна за ордером на арешт від МКС.

Раніше у Швейцарії заявили, що готові організувати зустріч Трампа і путіна

Речник швейцарського МЗС нагадав про Саміт миру, який Україна провела у Швейцарії, та пояснив, що після нього Україну, росію та США регулярно повідомляли про «готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля на встановлення миру».

Бідо також запевнив, що ордер на арешт очільника Кремля, який видав Міжнародний кримінальний суд, не буде перешкодою для його потенційного приїзду у Швейцарію, якщо це стосується мирних переговорів.