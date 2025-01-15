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Огонь в Секторе Газа будет прекращен, фото: «Википедия»

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в Газе и освобождении заложников — СМИ

15 янв 2025, 19:39
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Ізраїльський уряд і ХАМАС домовилися про угоду, яка призупинить бойові дії в Газі і призведе до поетапного звільнення заручників і палестинських в’язнів.

Про це сьогодні, 15 січня, повідомило CNN з посиланням на інформоване джерело.

За інформацією видання, за угодою ХАМАС і пов’язані з ним бойові угруповання звільнять 33 заручників, захоплених Ізраїлем під час атак 7 жовтня 2023 року. У відповідь Ізраїль звільнить сотні палестинських в’язнів.

Очікується, що після підтвердження угоди палестинське цивільне населення зможе повернутися в північну частину Гази, а також відбудеться масовий приплив гуманітарної допомоги в смугу, де жителі вже давно стикаються з жахливими гуманітарними умовами.

Водночас урядовий медіа-офіс ХАМАС у Газі наразі закликав жителів анклаву «не рухатися» до офіційного початку перемир’я.

Урядовий прес-центр закликає добропорядних громадян не рухатися до офіційного початку перемир’я і отримувати інформацію про терміни припинення вогню з офіційних джерел, — наголосили там.

Обраний президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social вже відреагував на новину про досягнення угоди.

У нас є угода щодо заручників на Близькому Сході. Вони будуть звільнені найближчим часом. Дякую!, — написав він.

Джерело: CNN


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