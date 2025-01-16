Умер автор культового сериала "Твин Пикс"

https://racurs.ua/n203192-umer-avtor-kultovogo-seriala-tvin-piks.html

Ракурс

Помер відомий американський режисер Девід Лінч. Йому було 78 років.

Лінч — творець культового серіалу «Твін Пікс», фільмів «Голова-гумка», «Синій оксамит» та інших.

У 2024 році Лінч розповів, що у нього діагностували емфізему легенів після того, як він усе життя курив, і, ймовірно, він більше не зможе виходити з дому, щоб режисерувати. Його родина оголосила про його смерть у дописі на Facebook, написавши:

У світі тепер велика діра, коли його більше немає з нами. Але, як він казав, «Дивись на пончик, а не на дірку.

Телешоу «Твін Пікс» і такі фільми, як «Блакитний оксамит», «Загублене шосе» та «Малхолланд Драйв» поєднали елементи жахів, фільму нуар, whodunit і класичного європейського сюрреалізму. Лінч виплітав оповідання, схожі на історії його іспанського попередника Луїса Бунюеля, які випливали з власної непроникної логіки.

Унікальна в своєму роді кар'єра Лінча була відзначена спеціальною нагородою (поділеною з його частою зіркою Лаурою Дерн) на Independent Spirit Awards 2007 року та Золотим левом на Венеціанському кінофестивалі 2006 року.

Окрім роботи в кіно та на телебаченні, Лінч виставляв свої картини на міжнародному рівні та видав багато сольних і спільних музичних альбомів. Протягом восьми років він створював щотижневий комікс «Найзліший пес у світі» для альтернативного тижневика Los Angeles Reader. Його незворушні звіти про погоду щодня транслювалися на рок-станції Лос-Анджелеса Indie 103.1 протягом кількох років і продовжувалися в соціальних мережах.

Відданий трансцендентальній медитації з 1970-х років, він заснував свій фонд Девіда Лінча для просування східної практики та залучив таких зірок, як Пол Маккартні, Рінго Старр і Донован, для концертів зі збору коштів.

Незважаючи на постійні чутки про нові повнометражні та телевізійні проекти після завершення «Твін Пікс» у 2017 році, Лінч зосередився на створенні музичних відео та написанні музики разом із співавторами, включаючи Крістабелл. Він запропонував своє ім’я Вищій школі кінематографічного мистецтва Девіда Лінча при Університеті Махаріші, лінії кавових зерен і створив нічні клуби Silencio у Парижі та Нью-Йорку.

Лінч був одружений чотири рази. Залишилися дві дочки та двоє синів.