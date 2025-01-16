В немецком бомбоубежище нашли надписи остарбайтерок из Украины

https://racurs.ua/n203194-v-germanii-v-bomboubejische-nashli-nadpisi-ostarbayterok-iz-ukrainy.html

Ракурс

У жовтні 2024 року у старому бомбосховищі ткацької фабрики у Грефенбройху німецькі дослідники знайшли написи, залишені остарбайтерками з України. На стіні відшукали 14 імен українок, яких примусово вивезли під час Другої світової.

Щоб дізнатися більше про жінок, доля яких 80 років залишалася невідомою, звернулися до громадської організації «Після тиші». Її дослідники серед іншого збирають онлайн-архів фотографій та історій життя українських остарбайтерів у нацистській Німеччині.