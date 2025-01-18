Дроны разобрали две нефтебазы в россии

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Ударні дрони атакували у ніч на 18 січня нафтобазу в місті Узлова, Тульської області РФ.

Про це повідомляє ресурс Astra.

До нафтобази прилетіло о 0.30 за київським часом, внаслідок чого на її території виникла сильна пожежа.

Місцеві жителі повідомляють про близько 10 вибухів і дивні звуки в небі. Водночас губернатор Тульської області підтвердив, що сталося займання ємностей із паливно-мастильними матеріалами на підприємстві.

Сталося займання ємності з паливно-мастильними матеріалами на одному з підприємств регіону. Працюють пожежні розрахунки. За попередньою інформацією, постраждалих немає, — написав Дмитро Міляєв, губернатор Тульської області.

На території нафтобази «8 Марта» Росрезерву рф розміщено 58 резервуарів для зберігання нафтопродуктів.

Вона знаходиться на відстані 230 км від державного кордону України.

Крім того, пізно увечері 17 січня ударні дрони уразили Людинівську нафтобазу компанії «Калуганефтепродукт» у місті Людиново, Калужської області росії.

На основі оприлюдненого відео осінтер Dnipro Osint визначив що ціллю безпілотників стала нафтобаза в місті Людиново Калужської області, яка знаходиться приблизно за 170 км від кордону з Україною.

Ця нафтобаза належить компанії «Калуганефтепродукт» — дочірньому підприємству «Роснефть». На території нафтобази в Людиново розміщується 9 резервуарів загальним обсягом 6,7 тисячі кубічних метрів.