Трамп пригрозил россии «высокими санкциями и налогами», если та не согласится остановить войну

Дональд Трамп, фото: ukr.net

https://racurs.ua/n203384-tramp-prigrozil-rossii-vysokimi-sankciyami-i-nalogami-esli-ta-ne-soglasitsya-ostanovit-voynu.html

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Президент США Дональд Трамп закликав росію зупинити війну проти України, інакше Вашингтон запровадить «високі санкції та податки» щодо російських товарів.

Про це Трамп заявив у повідомленні, опублікованому сьогодні, 22 січня, у його соцмережі TruthSocial, повідомляє «Голос Америки».

У своєму дописі-зверненні до росіян та російського диктатора володимира путіна Трамп зазначив, що «не хоче завдати шкоди росії», «любить російський народ» та наголосив, що росія «допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши під час цього майже 60 мільйонів життів».

Зважаючи на все це, я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу, — зазначив Трамп.

Заспокойтеся зараз і зупиніть цю безглузду війну! Буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо «угоду», незабаром у мене не буде іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам, та щодо багатьох інших країн, які беруть у цьому участь, — наголосив він.

Трамп вкотре заявив, що війна не почалася б, якби він був на посаді президента:

Закінчімо цю війну, яка б ніколи не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це легким або важким способом — і легкий спосіб завжди кращий. Настав час «укладати угоду». Жодне життя більше не повинно бути втрачене!

Джерело: «Голос Америки»