Первое поражение Трампа – суд приостановил действие указа, ограничивающего право на гражданство для новорожденных

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Ракурс

Суд у США призупинив дію указу Трампа, що обмежує право на громадянство для новонароджених.

Про це пише увечері 23 січня Agence France-Presse.

Федеральний суддя Джон Кофенур у Сіетлі, штат Вашингтон, призупинив дію указу на 14 днів:

Я працюю вже понад 40 років і не можу пригадати жодного настільки ж очевидного випадку, — заявив він під час слухань.

Раніше коаліція з 22 американських штатів та правозахисних організацій подала позов проти указу президента Трампа.

У його тексті йдеться про те, що громадянство не може бути видано дітям нелегальних мігрантів або тим, хто перебуває в країні тимчасово, в’їхавши без або за студентською, робочою або туристичною візою.

Позов із метою «зупинити незаконну дію президента» було подано у зв’язку з порушенням 14-ї поправки до конституції США, ухваленої у 1868 році.

Історія питання

У перший день свого перебування на посаді Трамп підписав указ про обмеження отримання громадянства США за правом народження. У документі йдеться, що громадянство не можуть отримувати діти, чия мати перебуває у США нелегально або тимчасово.

Громадянство за правом народження гарантується 14 поправкою до Конституції США. Для внесення змін у Конституцію потрібна більшість голосів у Конгресі з подальшою ратифікацією трьома чвертями штатів. Коаліція з 22 американських штатів подала позов проти рішення президента Трампа обмежити надання американського громадянства за правом народження, пише Associated Press.

Позов з метою «зупинити незаконну дію президента» подано до окружного суду в штаті Массачусетс у зв’язку з порушенням 14-ї поправки до конституції США, ухваленої 1868 року.

Згідно з текстом указу, який Трамп підписав у день інавгурації, право на набуття громадянства США за народженням дитина не матиме, наприклад, у тому разі, якщо обоє батьків перебували на момент появи її на світ у країні законно, але з документами лише на тимчасове проживання, включно з, наприклад, туристичною або робочою візою.

У разі якщо мати дитини на момент її народження перебувала у США незаконно, а батько не був громадянином або постійним резидентом США, на отримання громадянства країни за правом народження дитина претендувати також не зможе.

Президент не може одним розчерком пера скасувати існування 14-ї поправки, і крапка, — заявив генеральний прокурор Нью-Джерсі Метт Платкін.

У Білому домі заявили, що готові постати проти штатів у суді, і назвали позови «не чим іншим, як продовженням опору лівих»:

Радикальні ліві можуть або вибрати плисти проти течії та відкинути переважаючу волю народу, або вони можуть приєднатися і працювати з президентом Трампом, — заявив заступник прессекретаря Білого дому Гаррісон Філдс.

Окрім штатів, округу Колумбія та Сан-Франциско, групи захисту прав іммігрантів також подають до суду, щоб зупинити наказ Трампа.

Відділи Американського союзу громадянських свобод у Нью-Гемпширі, Мен і Массачусетсі разом з іншими захисниками прав іммігрантів вже подали позов до федерального суду Нью-Гемпшира.

Позивачі просили суд визнати указ неконституційним.

Позбавлення дітей «безцінного скарбу» громадянства — це серйозна шкода. Це позбавляє їх повноправного членства в суспільстві США, на яке вони мають право, — йшлося в позові.

Окрім Нью-Джерсі та двох міст, до позову приєдналися Каліфорнія, Массачусетс, Колорадо, Коннектикут, Делавер, Гаваї, Мен, Меріленд, Мічиган, Міннесота, Невада, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Північна Кароліна, Род-Айленд, Вермонт і Вісконсін.

Арізона, Іллінойс, Орегон і Вашингтон також подали окремий позов до федерального суду, оскаржуючи указ Трампа.