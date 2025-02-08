Трамп заморозил помощь Южной Африке и обвинил ее в дискриминации белых фермеров

https://racurs.ua/n203896-tramp-vzyalsya-za-uar-ssha-obvinili-pravitelstvo-v-diskriminacii-belyh-fermerov.html

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Дональд Трамп, президент США заморозив допомогу Південній Африці та звинуватив її в дискримінації білих фермерів.

У наказі уряд ПАР звинуватили в захопленні «сільськогосподарської власності етнічних меншин африканців без компенсації» та запровадженні «незліченної кількості державних політик, спрямованих на ліквідацію рівних можливостей» у сферах зайнятості, освіти та бізнесу.

Причиною такого рішення став нещодавній закон, який дозволяє експропріацію землі без компенсації в рідкісних випадках. У ПАР кажуть, що закон направлений на подолання нерівності, що залишилася після апартеїду, коли чорношкірим південноафриканцям десятиліттями забороняли володіти землею.

За даними земельного аудиту країни 2017 року, білі південноафриканці (8% населення) володіють приблизно ¾ сільськогосподарських угідь країни, тоді як чорношкірі південноафриканці (80% населення) мають лише 4%.