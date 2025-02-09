Владимир Зеленский и Дональд Трамп, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n203909-tramp-hochet-zakluchit-s-zelenskim-soglashenie-na-500-mln-dollarov-smi.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп хоче укласти зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським угоду на 500 млн доларів про видобуток корисних копалин та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Про це Трамп розповів в інтервʼю виданню The New York Post на борту американського президентського літака у п’ятницю, 7 лютого.

Зазначається, що віце-президент США Джей Ді Венс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня.

Також Трамп торкнувся питання Ірану.

Я хотів би, щоб з Іраном була укладена неядерна угода. Я вважаю за краще це, ніж бомбардування, — наголоси він. — Вони не хочуть вмирати. Ніхто не хоче вмирати.

Але він не став розкривати деталі будь-яких потенційних переговорів з Іраном:

У певному сенсі, мені не подобається говорити вам те, що я збираюся їм сказати. Знаєте, це неприємно.

Я можу сказати те, що маю їм сказати, і я сподіваюся, що вони вирішать, що не збираються робити те, що вони зараз думають робити. І я думаю, що вони будуть дійсно щасливі, — додав він. — Я б сказав їм, що я готовий укласти угоду.

Щодо того, що він запропонував би Ірану натомість, Трамп зазначив:

Я не можу цього сказати, тому що це занадто неприємно. Я не буду їх бомбити.

Джерело: The New York Post