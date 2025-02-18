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Ракурс
Дуда после встречи с Келлогом заявил, что США не сократят численность войск в Восточной Европе

Дуда после встречи с Келлогом заявил, что США не сократят численность войск в Восточной Европе

18 фев 2025, 21:36
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Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з посланцем адміністрації президента США Дональда Трампа щодо росії та України Кітом Келлогом заявив, що США не будуть скорочувати чисельність військ у Східній Європі.

Пр це пише 18 лютого CNN.

Немає абсолютно ніяких американських намірів знижувати активність у нашій частині Європи. Особливо в плані безпеки, щоб скоротити кількість американських солдатів, — сказав Дуда на пресконференції у Варшаві.

Він додав, що міністр оборони США Піт Хегсет раніше заявив, що Польща може «очікувати посилення американської присутності».

За даними Держдепартаменту, наразі близько 10 тис. американських військовослужбовців перебувають у Польщі на ротації у складі бойової групи, що фінансується в межах Європейської ініціативи зі стримування.

Окремо президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом він обговорив «важливість спільних зусиль щодо забезпечення гарантій безпеки для України».

Зеленський також написав у соціальних мережах, що вдячний Туреччині за теплий прийом і «абсолютно конструктивний підхід у наших переговорах».

Ердоган також повідомив, що у вівторок провів телефонну розмову з главою НАТО Марком Рютте, під час якої вони обговорили зусилля щодо припинення російсько-української війни.

Источник: Ракурс


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