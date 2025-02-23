У Папы Франциска наблюдается начало почечной недостаточности

https://racurs.ua/n204293-u-papy-franciska-nabludaetsya-nachalo-pochechnoy-nedostatochnosti.html

Ракурс

Стан Папи Римського Франциска залишається критичним, хоча він у свідомості. У нього спостерігається початок ниркової недостатності.

Про це 23 лютого повідомила пресслужба Святого Престолу.

Вранці у неділю йому знову знадобився високопоточний кисень.

Лікарі побоюються, що мікроби, які є в дихальних шляхах Франциска, можуть потрапити в кров, викликавши сепсис.

Раніше, інформуючи про стан Святішого Отця, який від 14 лютого госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, де йому діагностовано двосторонню пневмонію, пресслужба Ватикану повідомляла, що вранці у Папи Франциска стався тривалий астматичний респіраторний криз, який також вимагав застосування високопоточного кисню.

Аналізи крові також показали тромбоцитопенію, пов’язану з анемією, що вимагало застосування переливання крові.

Однак зазначалося, що Папа перебуває в бадьорому стані і провів день в кріслі, хоча почувається гірше, ніж напередодні.