Сенат Румынии одобрил закон об уничтожении беспилотников, нарушающих воздушное пространство страны

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Сенат Румунії 26 лютого схвалив закон про знищення безпілотників, які порушують повітряний простір країни.

Про це пише Reuters.

Законопроєкт про контроль за використанням національного повітряного простору було схвалено 78 голосами «за», 11 було «проти», ще двоє депутатів утрималися.

Згідно з ухваленими законами, сили НАТО також можуть брати участь у заходах із захисту повітряного простору Румунії відповідно до договорів про колективну оборону.

Законопроєкт про контроль за використанням національного повітряного простору був схвалений 78 голосами «за», 11 було «проти» і 2 утрималися.

Закон регулює збиття несанкціонованих дронів, які порушують повітряний простір Румунії, — повідомив тимчасово виконувач обов’язки голови Сенату Мірча Абрудян.

Нагадаємо, що на території Румунії неодноразово фіксували падіння російських безпілотників після атак на українські порти в Одеській області.

Наприклад, у ніч на 27 вересня російські війська завдали нової серії ударів безпілотниками по території України в районі Кілії на Дунаї, поруч із кордоном із Румунією, повідомили у міноборони країни.

Після виявлення дронів, що наближаються до повітряного простору України поряд із кордоном Румунії, Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, і о 2.01 було передано повідомлення тривоги RO-Alert мешканцям повіту Тулча.

Для моніторингу ситуації з авіабаз 86 і 57 вилетіли два румунські та два іспанські винищувачі F-16 і F-18. Однак близько 3.00 радіолокаційні дані засвідчили, що один із безпілотників міг короткочасно перетнути румунський кордон.