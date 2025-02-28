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Зеленский показал Трампу фото украинских бойцов, вернувшихся из плена
Зеленский показал Трампу фото украинских бойцов, вернувшихся из пленаhttps://racurs.ua/n204428-zelenskiy-pokazal-trampu-foto-ukrainskih-boycov-vernuvshihsya-iz-plena.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленский показав колезі Дональду Трампу фото українських бійців, які повернулись з полону.
Також на зустрічі видно чемпіонський пояс Олександра Усика.
Перші заяви Трампа та Зеленського передає Reuters.
Володимир Зеленський:
Сподіваюся, цей документ стане кроком уперед для України.
Я хочу обговорити, що готові зробити США.
Ми бачимо вигідну угоду для терміналів зрідженого газу.
Дональд Трамп:
Сьогодні буде підписано угоду [про копалини]
Ми збираємося використовувати рідкісноземельні мінерали і використовувати їх для усього, що ми робимо, включаючи ШІ та зброю
Це буде дуже чудовою угодою, якщо ми зможемо зупинити війну
Зброя буде для України […] сподіваюсь ми не матимемо надсилати її багато
Після зустрічі з Трампом та спільної пресконференції Зеленський має виступити в Інституті Хадсона та зустрітися з українською громадою в Українському домі.
Сьогодні також заплановані підписання угоди про корисні копалини та спільна пресконференція президентів України та Сполучених Штатів.