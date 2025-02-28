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Ракурс
Зеленский показал Трампу фото украинских бойцов, вернувшихся из плена

Зеленский показал Трампу фото украинских бойцов, вернувшихся из плена

28 фев 2025, 19:02
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Президент Володимир Зеленский показав колезі Дональду Трампу фото українських бійців, які повернулись з полону.

Також на зустрічі видно чемпіонський пояс Олександра Усика.

Перші заяви Трампа та Зеленського передає Reuters.

Володимир Зеленський:

Сподіваюся, цей документ стане кроком уперед для України.

Я хочу обговорити, що готові зробити США.

Ми бачимо вигідну угоду для терміналів зрідженого газу.

Дональд Трамп:

Сьогодні буде підписано угоду [про копалини]

Ми збираємося використовувати рідкісноземельні мінерали і використовувати їх для усього, що ми робимо, включаючи ШІ та зброю

Це буде дуже чудовою угодою, якщо ми зможемо зупинити війну

Зброя буде для України […] сподіваюсь ми не матимемо надсилати її багато

Після зустрічі з Трампом та спільної пресконференції Зеленський має виступити в Інституті Хадсона та зустрітися з українською громадою в Українському домі.

Сьогодні також заплановані підписання угоди про корисні копалини та спільна пресконференція президентів України та Сполучених Штатів.

Источник: Ракурс


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