Рютте и Дуда считают, что Зеленскому следует помириться с Трампом

https://racurs.ua/n204452-rutte-i-duda-schitaut-chto-zelenskomu-sleduet-pomiritsya-s-trampom.html

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Зеленському слід відновити взаємини з Дональдом Трампом.

Генсек НАТО назвав суперечку між президентами України і США «прикрою» і додав, що важливо, аби Зеленський знайшов спосіб відновити перемовини з Трампом.

Я вже двічі говорив телефоном із президентом Зеленським. Я сказав йому, що нам потрібно триматися разом — Сполученим Штатам, Україні та Європі, щоб привести Україну до міцного миру, — цитує Рютте The Guardian.

За словами Рютте, він «чітко сказав Зеленському: ми дійсно повинні поважати те, що президент Трамп зробив для України», маючи на увазі поставки протитанкових ракет Javelin.

Я пів години розмовляв у четвер із Дональдом Трампом телефоном. Ми — друзі. Ми працювали разом багато років. Я знаю, що він налаштований привести Україну до міцного миру. Він налаштований за НАТО. Звісно, він очікує, що європейські партнери НАТО в Канаді витрачатимуть більше і нарощуватимуть оборонне виробництво. І він правий. Але очевидно, що для цього їм потрібно переконатись, що ми всі працюємо над цим разом. І важливо, щоб президент Зеленський знайшов спосіб відновити свої стосунки з Трампом та вищим керівництвом США, — додав генсек НАТО.

Якщо хтось і може закінчити війну в Україні — то це США, заявив президент Польщі Анджей Дуда.