В Германии автомобиль въехал в толпу

https://racurs.ua/n204496-v-germanii-avtomobil-vehal-v-tolpu.html

Ракурс

У центрі німецького міста Мангайм 3 березня автомобіль в’їхав у групу людей. У місті проводиться масштабна поліцейська операція, залучені десятки правоохоронців і службовий гвинтокрил. Німецькі ЗМІ повідомляють про загиблих і поранених.

Трагедія сталася в районі площі Парадеплац, у пішохідній зоні, де розташовані численні магазини й торгівельні центри. Поки незрозуміло, був це свідомий напад або нещасний випадок. За інформацією видання Bild, в результаті наїзду автомобіля дві людини загинули, ще 25 отримали поранення. Tagesschau повідомляє про одну загиблу людину і кількох поранених.

За даними Bild, водій автомобіля затриманий. Про його особу та можливий мотив поки нічого не повідомляється. Майже всі дороги в центрі міста перекриті. За межами центру всі дороги й мости перевіряє поліція з автоматами, а над Мангаймом кружляє гелікоптер. Не виключається подальша небезпека. Поліція закликала містян залишатися вдома.