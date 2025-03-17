Дональд Трамп анонсировал разговор с владимиром путиным. Фото:

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Президент США Дональд Трамп 18 березня проведе переговори з російським диктатором володимиром путіним.

Телефонна розмова відбудеться в рамках наполягань американського лідера щодо припинення війни російської федерації проти України. Її Трамп анонсував під час розмови з журналістами на боту Air Force One, який виконував рейс з Флориди до Вашингтона. Про це повідомляє Associated Press.

Американський лідер наголосив, що за вихідні було зроблено «багато роботи», а зараз Вашингтон хоче «побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні».

Трамп розповів, що питання території та електростанції стануть частиною розмови про завершення російсько-української війни. При цьому президент США не уточнив, про які території говоритимуть — окуповані українські землі чи райони Курської області, які контролюються ЗСУ. Ймовірно, у переговорах фігуруватиме Запорізька АЕС.

Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції, — зазначив Трамп.

Американський президент також назвав це «розподілом певних активів».

Нагадаємо, напередодні спецпредставник США Стів Віткофф розкрив деталі розмови з російським президентом володимиром путіним щодо миру в Україні та заявив, що розмова Трампа з диктатором рф буде «справді гарною і позитивною».

Джерело: AP