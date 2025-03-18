ВСП окончательно уволил Вовка из уже ликвидированного Окружного админсуда Киева

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Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

У листопаді 2024 року його відсторонили від посади до моменту, поки ВРП не винесе рішення про його звільнення з посади або про скасування цього рішення.

Національне антикорупційне бюро України підозрює Вовка й інших суддів ОАСК у корупції та спробах захопити державну владу. Проти Вовка Державний департамент США запровадив санкції.

Павло Вовк роками керував Окружним адмінсудом Києва та став символом засилля в судовій системі. Його ім’я особливо відоме завдяки плівкам НАБУ, де він обговорював, як маніпулювати судами, контролювати ВРП та ВККС і ухвалювати потрібні рішення. За цими фактами Вовку висунули підозру в створенні злочинної організації, яка намагалася захопити державну владу через контроль над судовою системою. Справа розглядається у ВАКС.

До останнього Вовк намагався затягнути процес: ігнорував засідання ВРП, подавав численні клопотання, вимагав відкласти розгляд справи.

Цього суддю звільнили без довічних виплат.

Тепер лишилося дочекатися, чи отримає він вирок у рамках кримінального провадження.