Рашисты наращивают дискредитационную кампанию против Украины, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n204959-rashisty-obstrelyali-gazoizmeritelnuu-stanciu-sudja-i-obvinili-ukrainu-genshtab.html

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Російські загарбники нарощують дискредитаційну кампанію проти України. Так, ворог безпідставно звинуватив Сили оборони України у обстрілі газовимірювальної станції «Суджа».

Про це сьогодні, 21 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

У Генштабі наголошують, що зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами:

Зокрема, влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами. Вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією — обстріляв цей об'єкт з артилерії.

Також у Генштабі нагадали, що раніше війська рф використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.

Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту. Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям, — наголошують у Генштабі ЗСУ.

Раніше провладні російські Telegram-каналі поширили повідомлення про нібито удар ЗСУ по газорозподільчій станції у Суджі.