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Рашисты наращивают дискредитационную кампанию против Украины, фото: «Слово и Дело»

Рашисты обстреляли газоизмерительную станцию ​​"Суджа" и обвинили Украину — Генштаб

21 мар 2025, 09:54
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Російські загарбники нарощують дискредитаційну кампанію проти України. Так, ворог безпідставно звинуватив Сили оборони України у обстрілі газовимірювальної станції «Суджа».

Про це сьогодні, 21 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

У Генштабі наголошують, що зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами:

Зокрема, влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами. Вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією — обстріляв цей об'єкт з артилерії.

Також у Генштабі нагадали, що раніше війська рф використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.

Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту. Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям, — наголошують у Генштабі ЗСУ.

Раніше провладні російські Telegram-каналі поширили повідомлення про нібито удар ЗСУ по газорозподільчій станції у Суджі.

Источник: Ракурс


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