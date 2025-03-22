Папа Франциск заново учится говорить

https://racurs.ua/n204996-papa-francisk-zanovo-uchitsya-govorit.html

Ракурс

Папа Римський повинен «заново навчитися говорити» після кисневої терапії.

Папа почувається дуже добре, але потужний кисень усе висушує. Йому потрібно заново вчитися говорити, проте його загальний фізичний стан такий, як і раніше, — сказав Reuters кардинал Віктор Мануель Фернандес.

Він заявив, що не знає, чи випишуть понтифіка до Великодня, тобто 20 квітня. Але Папа знову виступить перед публікою — його поява очікується вже завтра, офіційно повідомив Ватикан.

Попри покращення стану, понтифік досі перебуває у лікарні, де з лютого проходить кисневу терапію через двостороннє запалення легень.

Через високий вміст кисню все пересохло. Він має заново вчитися говорити, але загалом його фізичний стан такий самий, як раніше, — сказав кардинал Віктор Мануель Фернандес

За його словами, чутки про можливу відставку понтифіка не відповідають дійсності.

Хвороба Папи почалася з бронхіту, який швидко переріс у запалення легень. Деякий час Франциск перебував у критичному стані. На початку березня Ватикан опублікував аудіозапис, на якому Франциск говорив важко. Однак зараз йому потрібно все менше кисню, а ночами він уже не підключений до апарату штучної вентиляції легень.