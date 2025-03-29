В Мьянме в результате землетрясения погибли 700 человек. Фото:

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Ракурс

Землетрус у М’янмі магнітудою 7.7 сколихнув одну з найбідніших країн світу 28 березня.

Епіцентр підземних поштовхів був зафіксований був поблизу Мандалая — другого за величиною міста цієї держави. Після землетрусу відбулися повторні поштовхи, один із них магнітудою 6,4 бали. Про це повідомило AFP з посиланням на владу.

Наразі відомо, що кількість загиблих внаслідок вчорашнього потужного землетрусу зросла до 1 тис. людей. Відомо також про 2 тис. 376 поранених через стихійне лихо. Не виключено, що кількість загиблих може значно зрости.

У Таїланді, який також струсонуло, завили про шістьох загиблих та 22 поранених у Бангкоку. Ще 101 особа зникла безвісти на трьох будівельних майданчиках, включаючи багатоповерхівку, яка обвалилася.

Губернатор Бангкока Чадчарт Сіттіпунт заявив, що в сьогодні вранці пошукові роботи ще тривають. Очікується, що серед уламків залишились живі люди.

Нагадаємо, у січні землетрус стався в одному з високогірних районів Тибету. Китайський центр сейсмологічних мереж оцінив його магнітуду 6,8, а Геологічна служба США — 7,1. Внаслідок тих підземних поштовхів загинуло понад 120 людей.

Джерело: AFP