У Трампа хотят покупать жителей Гренландии за 10 тыс. долларов

https://racurs.ua/n205500-u-trampa-hotyat-pokupat-jiteley-grenlandii-za-10-tys-dollarov.html

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Адміністрація Дональда Трампа готує план приєднання Гренландії до США. Американці хочуть видавати 10 тис. дол. на людину і рекламувати, як Вашингтон допоможе гренландцям «стати багатими».

Газета NYT пише, що в Білому домі хочуть впливати на гренландців, переконуючи їх, а не примусом. Тому планують піар-кампанію з рекламою в соцмережах, апелюватимуть до спільної спадщини гренландців та інуїтів Аляски, захисту острова від росії і Китаю.

Частина команди Трампа вважає, що все це окупиться завдяки доходу від видобутку рідкоземельних металів, міді, золота, урану та нафти Гренландії. Однак фахівці не впевнені, чи буде легко заробляти на ресурсах в умовах холодного клімату острова. До того ж буде складно пояснити американським виборцям такі великі витрати.