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Ракурс
У Трампа хотят покупать жителей Гренландии за 10 тыс. долларов

У Трампа хотят покупать жителей Гренландии за 10 тыс. долларов

11 апр 2025, 16:57
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Адміністрація Дональда Трампа готує план приєднання Гренландії до США. Американці хочуть видавати 10 тис. дол. на людину і рекламувати, як Вашингтон допоможе гренландцям «стати багатими».

Газета NYT пише, що в Білому домі хочуть впливати на гренландців, переконуючи їх, а не примусом. Тому планують піар-кампанію з рекламою в соцмережах, апелюватимуть до спільної спадщини гренландців та інуїтів Аляски, захисту острова від росії і Китаю.

Частина команди Трампа вважає, що все це окупиться завдяки доходу від видобутку рідкоземельних металів, міді, золота, урану та нафти Гренландії. Однак фахівці не впевнені, чи буде легко заробляти на ресурсах в умовах холодного клімату острова. До того ж буде складно пояснити американським виборцям такі великі витрати.

Источник: Ракурс


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