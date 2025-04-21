Умер Папа Римский Франциск

https://racurs.ua/n205736-umer-papa-rimskiy-francisk.html

Ракурс

Помер Папа Римський Франциск. Понтифіку було 88 років. Він був 66-м Папою Римським і обіймав престол з 13 березня 2013 року.

У лютому 2025 року Папа опинився в лікарні з пневмонією в обох легенях. Тривалий час його стан був важким. У березні Франциска виписали з лікарні — він переніс чотири гострі напади, два з яких загрожували його життю.

Лікарі рекомендували Папі спокій, він відновлювався у Ватикані. Через це він не очолював передвеликодні ритуали та службу.