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Ракурс
путин сказал Виткоффу, что готов к переговорам с Украиной "без предварительных условий"

путин сказал Виткоффу, что готов к переговорам с Украиной «без предварительных условий»

26 апр 2025, 16:48
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Московитський диктатор владімір путін на зустрічі зі спецпосланцем американського президента Стівом Віткоффом сказав, що готовий до переговорів з Україною «без попередніх умов».

Про це сказав прес-секретар російського воєнного злочинця Дмитро Пєсков. За його словами, під час зустрічі з Вїткоффом у Кремлі путін повторив, що російська сторона готова до поновлення переговорного процесу з Україною без жодних попередніх умов.

Пєсков додав, що путін говорив про це «неодноразово».

Источник: Ракурс


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