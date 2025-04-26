путин сказал Виткоффу, что готов к переговорам с Украиной "без предварительных условий"

https://racurs.ua/n205868-putin-skazal-vitkoffu-chto-gotov-k-peregovoram-s-ukrainoy-bez-predvaritelnyh-usloviy.html

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Московитський диктатор владімір путін на зустрічі зі спецпосланцем американського президента Стівом Віткоффом сказав, що готовий до переговорів з Україною «без попередніх умов».

Про це сказав прес-секретар російського воєнного злочинця Дмитро Пєсков. За його словами, під час зустрічі з Вїткоффом у Кремлі путін повторив, що російська сторона готова до поновлення переговорного процесу з Україною без жодних попередніх умов.

Пєсков додав, що путін говорив про це «неодноразово».