Гренландия и Дания договорились укрепить связи на фоне заявлений Трампа

Новое правительство Гренландии усиливает сотрудничество с Данией, фото: «Википедия»

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Гренландія і Данія домовилися зміцнити свої зв’язки у відповідь на зацікавленість президента США Дональда Трампа в отриманні контролю над стратегічно розташованим арктичним островом.

Про це заявили їхні лідери після переговорів у столиці Данії Копенгагені, повідомляє сьогодні, 27 квітня, агентство Reuters.

Зазначається, що новий прем'єр-міністр Ґренландії Йенс-Фредерік Нільсен вчора, 26 квітня, прибув до Копенгагена із триденним візитом, демонструючи єдність між островом, котрий є напівавтономною датською територією, і Данією.

Ми знаходимося в такій зовнішньополітичній ситуації, яка означає, що ми повинні рухатися ближче один до одного, — заявив Нільсен на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Візит Нільсена відбувся після кількох місяців напруженості через неодноразові заяви Трампа про те, що Ґренландія має стати частиною Сполучених Штатів.

Лідери Данії та Ґренландії заявили, що лише гренландці можуть вирішувати майбутнє цієї території. Однак вони опинилися на тонкій межі між рішучим відкиданням амбіцій США щодо анексії Ґренландії та намаганням зберегти добрі зв’язки зі своїм традиційним союзником.

Ми готові до міцного партнерства (зі США) і більшого розвитку, але ми хочемо поваги… Ми ніколи не будемо об'єктом власності, який може бути куплений будь-ким, — заявив Нільсен.

Він також зазначив, що розширення консульства США в Нууку, столиці Гренландії, яке було узгоджене ще до вступу Трампа на посаду, викликає занепокоєння серед населення острова.

Нільсен не підтвердив і не спростував, коли його запитали, чи контактував він з адміністрацією США після вступу на посаду на початку цього місяця.

Потепління відносин між Нууком і Копенгагеном відбулося після того, як попередній прем'єр-міністр Ґренландії в грудні звинуватив Данію в історичному «геноциді» в Ґренландії, а в січні посилив тиск за незалежність від Данії.

Фредеріксен заявила, що Данія готова більше інвестувати в Ґренландію і підтримувати її фінансово, оскільки вона перебирає на себе більше відповідальності за внутрішні справи від Копенгагена в рамках того, що вона назвала «модернізацією» їхніх відносин.

Раніше Данія закликала до посилення співпраці з США в галузі оборони Арктики. І Нільсен, і Фредеріксен заявили сьогодні, що вони віддані зміцненню оборони в регіоні.

Джерело: Reuters