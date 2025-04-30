Кремль вновь заявляет как о готовности к мирным переговорам, так и о «достижении целей СВО»

https://racurs.ua/n205954-kreml-vnov-zayavlyaet-kak-o-gotovnosti-k-mirnym-peregovoram-tak-i-o-dostijenii-celey-svo.html

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Воєнний злочинець рф владмір путін відкритий для миру в Україні, і ведеться дуже інтенсивна робота зі Сполученими Штатами, але конфлікт настільки складний, що швидкого прогресу, якого хоче Вашингтон, важко досягти.

Про це йдеться у заяві представника Кремля Дмитра Пєскова, яку цитує агентство Reuters.

Президент путін підтвердив свою готовність до прямих переговорів з українцями без жодних попередніх умов. Ця готовність все ще дійсна, цитує Пєскова пропагандистське держагентство ТАСС, наголошуючи, що той відповідав англійською на запитання зарубіжного журналіста.

На жаль, ми ще не чули жодних заяв чи коментарів від Києва. Отже, ми не знаємо, чи готовий Київ до цього чи ні, — додав представник Кремля.

Раніше у Кремлі вже заявляли, що Київ не відповів на пропозицію про перемир’я 8−10 травня, з якою виступив російський диктатор путін.

Президент України Володимир Зеленський звинувачував путіна у маніпуляції. З вимогою негайно розпочати переговори до Москви та Києва фактично щодня звертається президент США Дональд Трамп.

Російський «Інтерфакс» при цьому цитує слова Пєскова про те, що в Україні «путін має головну мету — досягти тих цілей, які він ставив, починаючи СВО» («спеціальною військовою операцією влада терористичної рф називає війну проти України).