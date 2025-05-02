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Часть замороженных российских активов передадут западным инвесторам, - Reuters

Часть замороженных российских активов передадут западным инвесторам, — Reuters

2 мая 2025, 16:34
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Заморожені 3 млрд євро російських активів передадуть західним інвесторам.

Про це пише Reuters.

Бельгійський депозитарій Euroclear вилучить ці гроші — вони підуть на компенсацію західним інвесторам, чиї активи конфіскували в росії.

Це стало можливим після змін у санкційному законодавстві ЄС. Воно не стосується резервів Центробанку рф, а лише готівки, акцій та облігацій, які зберігаються в Euroclear.

Такий крок уже критикують. Частина експертів вважають, що заморожені російські кошти мали б іти на відбудову України, а не інвесторам.

Reuters не вдалося встановити особу російських власників, чиї активи будуть конфісковані.

Виплати західним інвесторам не торкнуться понад 200 мільярдів євро резервів російського центрального банку, які були заморожені в ЄС, заявили два джерела видання.

Источник: Ракурс


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