Президент Мальдив побил рекорд Зеленского

Мохамед Муиззу, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n206064-prezident-maldiv-pobil-rekord-zelenskogo.html

Ракурс

Президент Мальдів Мохамед Муїззу провів майже 15-годинну прес-конференцію. Таким чином, він побив світовий рекорд, який президент України Володимир Зеленський встановив у 2019 році, коли розмовляв з пресою 14 годин.

Про це повідомляє France24.

Зазначається, що 46-річний Муїззу розпочав марафонську прес-конференцію у суботу о 10.00 ранку за місцевим, і вона тривала 14 годин 54 хвилини з короткими перервами на молитву. Прес-конференція була приурочена до Всесвітнього дня свободи преси.

Конференція затягнулася до після опівночі — новий світовий рекорд для президента — і президент Муїззу безперервно відповідав на запитання журналістів, — вказано в заяві його офісу.

На зустрічі були присутні близько двох десятків журналістів, для яких організували харчування.

У жовтні 2019 року Національне агентство рекордів України заявило, що 14-годинна пресконференція Зеленського побила попередній рекорд білоруського лідера Олександра Лукашенка, який тривав понад сім годин.

Це вже не перший рекорд, який встановлює влада Мальдів. Попередник Муїззу у 2009 провів перше в історії підводне засідання уряду щоб привернути увагу до загрози підвищення рівня моря, яке може затопити низько розташовану країну.

Колишній президент Мохамед Нашид разом зі своїми міністрами в аквалангах занурився в Індійський океан для участі в засіданні, яке транслювалося по національному телебаченню.

Мальдіви перебувають на передовій боротьби з глобальним потеплінням, яке може підняти рівень моря і затопити країну з 1 тис. 192 крихітних коралових островів, розкиданих по всьому екватору.

Джерело: France24