Над Сикстинской капеллой появился белый дым — Папу Римского избрали

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Ракурс

Над Сикстинською капелою з’явився білий дим.

Відповідно до канонів Ватикану це означає, що Папу Римського обрали.

Урочистий передзвін скликає римлян, паломників і туристів на площу Святого Петра.

З комина Сикстинської каплиці пішов білий дим. Кардинали, зібрані на Конклаві, обрали 267-го Єпископа Риму, — повідомило офіційе видання Ватикану Vatican News.

Декан Колегії кардиналів по обіді 8 травня очолив у санктуарії в Помпеях богослужіння з благальною молитвою до Пресвятої Богородиці святого Розарію.

Раніше відбулося два невдалих голосування конклаву.