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Над Сикстинской капеллой появился белый дым — Папу Римского избрали
Над Сикстинской капеллой появился белый дым (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206164-nad-sikstinskoy-kapelloy-poyavilsya-belyy-dym-video.htmlРакурс
Над Сикстинською капелою з’явився білий дим.
Відповідно до канонів Ватикану це означає, що Папу Римського обрали.
Урочистий передзвін скликає римлян, паломників і туристів на площу Святого Петра.
З комина Сикстинської каплиці пішов білий дим. Кардинали, зібрані на Конклаві, обрали 267-го Єпископа Риму, — повідомило офіційе видання Ватикану Vatican News.
Декан Колегії кардиналів по обіді 8 травня очолив у санктуарії в Помпеях богослужіння з благальною молитвою до Пресвятої Богородиці святого Розарію.
Раніше відбулося два невдалих голосування конклаву.