Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с россией. Фото:

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Президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитися на пропозицію росії про прямі переговори у Туреччині.

Лідер Америки зазначив, що російський диктатор володимир путін хоч і відкинув пропозицію про припинення вогню, але натомість прагне зустрітися 15 травня у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення війни. Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

Україна повинна погодитися на це, негайно. Принаймні, вони зможуть визначити, чи можлива угода, а якщо ні, то європейські лідери й США знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно! — йдеться у повідомленні.

Глава Білого дому заначив, що починає сумніватися, що Україна домовиться з путіним, який «надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні», яку СРСР не виграло б без допомоги американців.

Зустрічайтеся, негайно, — резюмував президент США.

Президент України Володимир Зеленський поінформував у соцмережах про готовність до особистої зустрічі з путіним у Туреччині.

Ми чекаємо відзавтра припинення вогню — повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть, — написав він.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін заявив, що готовий відновити прямі переговори з Україною без попередніх умов. Перемовини він запропонував провести 15 травня у Стамбулі. Також він знову звинуватив Київ у порушенні «перемир'я», яке нібито тривало з 8 по 11 травня.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина готова сприяти миру, зокрема й у проведенні переговорів. Також відомо, що упродовж 14−16 травня до Стамбула прибуде держсек США Марко Рубіо.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до переговорів, однак лише після повного і всеосяжного припинення вогню, яке має розпочатися з 12 травня.