Чем выше благосостояние, тем больше люди пользуются ИИ — опрос украинцев

https://racurs.ua/n206318-chem-vyshe-blagosostoyanie-tem-bolshe-ludi-polzuutsya-ii-opros-ukraincev.html

Ракурс

У лютому — березні 2025 року КМІС дослідив, як українці ставляться до ШІ.

64% українців узагалі не користуються ШІ, з них 12% — вперше чують це слово.

Лише 17% — регулярні користувачі: 12% — щодня або майже щодня, 5% — кілька разів на тиждень.

Найактивніші — молодь 18−29 років: серед них 54% регулярно використовують ШІ.

Що вищий добробут, тим вища частка користувачів. Лише 4% людей, яким не вистачає навіть на їжу, регулярно користуються ШІ. Серед тих, хто може дозволити собі коштовні речі, цей показник становить 27%, а серед тих, хто може дозволити собі практично все — 39%. Як не дивно, освіта менше впливає на використання ШІ, регіон також впливає несуттєво.

Міське населення — значно активніше: 21% у містах проти 9% у селах.

Чоловіки активніші за жінок (23% проти 13%).

45% опитаних вважають, що ШІ несе ризики й може призвести до катастроф. 39% вбачають у ньому шлях до прогресу.