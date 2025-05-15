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Чем выше благосостояние, тем больше люди пользуются ИИ — опрос украинцев
Чем выше благосостояние, тем больше люди пользуются ИИ — опрос украинцевhttps://racurs.ua/n206318-chem-vyshe-blagosostoyanie-tem-bolshe-ludi-polzuutsya-ii-opros-ukraincev.htmlРакурс
У лютому — березні 2025 року КМІС дослідив, як українці ставляться до ШІ.
64% українців узагалі не користуються ШІ, з них 12% — вперше чують це слово.
Лише 17% — регулярні користувачі: 12% — щодня або майже щодня, 5% — кілька разів на тиждень.
Найактивніші — молодь 18−29 років: серед них 54% регулярно використовують ШІ.
Що вищий добробут, тим вища частка користувачів. Лише 4% людей, яким не вистачає навіть на їжу, регулярно користуються ШІ. Серед тих, хто може дозволити собі коштовні речі, цей показник становить 27%, а серед тих, хто може дозволити собі практично все — 39%. Як не дивно, освіта менше впливає на використання ШІ, регіон також впливає несуттєво.
Міське населення — значно активніше: 21% у містах проти 9% у селах.
Чоловіки активніші за жінок (23% проти 13%).
45% опитаних вважають, що ШІ несе ризики й може призвести до катастроф. 39% вбачають у ньому шлях до прогресу.
В Україні використання ШІ тільки набирає обертів, значна частка населення все ще не знайома або не використовує ці технології. Лише 17% респондентів регулярно користуються ШІ, тоді як у США ще рік тому 55% населення регулярно спілкувалося з ШІ.
Щоправда, водночас Україна дещо випереджає росію. В Україні суттєво більше регулярних користувачів (17% у порівнянні з 6% в росії) і набагато менше тих, хто не чув про ШІ (12% у порівнянні з 41%). Ми маємо постійно збільшувати цю різницю — це ключ до технологічного домінування, 一 йдеться у релізі.