Работа Международного уголовного суда тормозит из-за санкций Трампа, - AP

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Робота Міжнародного кримінального суду гальмує через санкції президента США Дональда Трампа.

Про це пише AP.

Головний прокурор МКС Карім Хан залишився без доступу до пошти Microsoft, його рахунки заморожені. Американських співробітників суду попередили: поїздка в Штати — це ризик арешту. Шестеро посадовців уже звільнилися.

Суд розглядає три позови від співробітників і консультантів МКС зі США проти адміністрації Трампа — вони вважають, що санкції обмежують їхнє право на свободу слова. Один адвокат, який розслідує геноцид у Судані, вже отримав тимчасовий захист, але інші американці мають подавати окремі позови, щоб отримати такі ж гарантії.

Трамп 6 лютого підписав указ про санкції проти МКС, звинувачуючи його в «неналежних діях» проти США, Ізраїлю та інших американських союзників. Санкції стосуються і прокурора Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна.

Трамп санкціонував цей суд після того, як колегія суддів МКС у листопаді 20224 року видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та його колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Судді дійшли висновку, що є підстави вважати, що ця пара могла скоїти воєнні злочини, обмежуючи гуманітарну допомогу та навмисно атакуючи цивільне населення під час кампанії Ізраїлю проти ХАМАС у Газі — звинувачення, які ізраїльські чиновники заперечують.

Співробітники та союзники МКС заявили, що санкції дедалі більше ускладнюють виконання трибуналом основних завдань, не кажучи вже про досягнення справедливості для жертв воєнних злочинів чи геноциду.

Речник МКС та Хана відмовилися від коментарів. У лютому голова МКС, суддя Томоко Акане, заявила, що санкції «являють собою серйозні нападки на держави-учасниці Суду, міжнародний порядок, що ґрунтується на верховенстві права, та мільйони жертв».

Наказ забороняє Хану та іншим неамериканцям серед 900 співробітників МКС в’їзд до США, які не є членами суду. Він також загрожує будь-якій особі, установі чи компанії штрафами та тюремним ув’язненням, якщо вони нададуть Хану «фінансову, матеріальну чи технологічну підтримку».

Санкції перешкоджають роботі над широким колом розслідувань, не лише щодо лідерів Ізраїлю.