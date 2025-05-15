Россияне направили делегацию для переговоров в Стамбуле, скриншот видео

https://racurs.ua/n206327-rossiya-hochet-prodoljit-peregovory-v-stambule-2022-goda-medinskiy.html

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Глава російської делегації у Стамбулі Володимир Мединський під час прес-конференції заявив, що його переговорна група має «всі необхідні компетенції і повноваження» і розглядає ці переговори як продовження «мирного процесу в Стамбулі», котрий нібито було розпочато три роки тому.

Про це повідомляє видання «Українська правда».

Ми розглядаємо ці переговори як продовження мирного процесу в Стамбулі, який, на жаль, був перерваний українською стороною три роки тому, — заявив Мединський. — Наша офіційна делегація затверджена розпорядженням президента, і вона має всі необхідні компетенції та повноваження для ведення переговорів.

Також за словами Мединського, російська делегація нібито налаштована на «пошук можливих розв’язок і точок дотику» та «встановлення довгострокового миру», проте перед цим необхідно «усунути базові першопричини конфлікту».

Під час прес-конференції Мединський також не став відповідати на питання французького журналіста Поля Гаснера, котрий поцікавився причинами відсутності на переговорах російського диктатора володимира путіна, повідомляє видання Astra.

Ваш президент боїться приїхати? — запитав Гаснер, проте Мединський, не відповівши, пішов з прес-конференції.

Джерело: «Українська правда», Astra