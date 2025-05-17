Госсекретарь США Марк Рубио. Фото:

https://racurs.ua/n206381-ssha-predstavili-rossii-silnyy-mirnyy-plan-po-voyne-v-ukraine-rubio.html

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США представили росії «сильний мирний план» для закінчення російсько-української війни.

Країна-агресор рф не повинна втрачати таку величезну можливість, щоб завершити війну в Україні. Про це державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив після телефонної розмови з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим. Про це він 17 травня написав у соцмережі X.

За його словами, в розмові з Лавровим він повторив позицію президента Дональда Трампа — смерть і руйнування мають припинитися. Також Рубіо привітав обмін військовополоненими між Україною та росією, про який вдалося домовитися під час перемовин у Туреччині.

Не можна втратити цю величезну можливість. Час покласти край цій війні настав, — наголосив посадовець.

Про який саме мирний план США інформує Рубіо — невідомо.

Нагадаємо, видання Financial Times поінформувало, що російський диктатор володимир путін відмовився обговорювати мирний план із 22 пунктів, який Сполучені Штати створили разом з Україною та Європою.

Саме через це спеціальний посланець американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф вирішив відкласти нову зустріч з главою рф, хоч раніше вже провів з ним чотири зустрічі.