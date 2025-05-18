Инаугурация Папы Льва: понтифик произнес речь, осуждающую алчность к власти

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Інагуруційна меса Папи Римського закінчилася.

Лев XIV проповідував мир і був несподівано різкий, коли засуджував жадібність до влади та прагнення до матеріальних благ у системі, «яка маргіналізує найбідніші верстви населення».

У наш час ми все ще переживаємо надто багато розбіжностей, — сказав глава католицької церкви на своїй офіційній інавгурації на площі Святого Петра у Римі.

Він засудив «ненависть, насильство, забобони, страх перед іншим».

Як і його попередник Франциск, новий понтифік за кілька днів після свого обрання неодноразово звертався до сильних світу цього із закликом покласти край війнам та конфліктам. Нещодавно Лев також запропонував Ватикан як можливий майданчик для переговорів між Україною та росією.

У Ватикані президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в урочистій месі, присвяченій початку понтифікату Папи Римського Лева XIV. Сьогодні вдень він дає прийом президентові України.