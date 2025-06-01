ПСЖ разгромил "Интер" в финале Лиги чемпионов по футболу – видео матча

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Французький «Парі Сен-Жермен» — володар Ліги чемпіонів з футболу. У фіналі паризька команда розгромила «Інтер» з рахунком 5:0 — найбільша різниця м’ячів у фіналах ЛЧ.

Це перша перемога ПСЖ в історії у Лізі чемпіонів, сезон команда закінчила з треблом.

Увечері 31 травня у Мюнхені на «Альянц-Арені» відбувся головний футбольний матч року — фінал Ліги Чемпіонів між французьким ПСЖ та італійським «Інтером».

У складі парижан героєм матчу став Дезіре Дуе в активі якого дубль і гольова передача. Ще по одному м’ячу забили Ашраф Хакімі, Хвіча Кварацхелія та Сенні Меюлю.

До сьогоднішнього фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ жодного разу не перемагав в цьому турнірі.

Найближче до трофею команда була у сезоні 2019/20, коли в фіналі поступилася мюнхенській «Баварії» з рахунком 0:1.

Відео голів також тут.