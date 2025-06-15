Израиль нанес самый дальнобойный удар по Ирану. Фото:

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Ізраїль завдав найбільш далекобійного удару по Ірану з початку операції «Пробудження лева».

Ізраїльські Повітряні сили уразили іранський літак-заправник в аеропорту «Мешхед» на сході Ірану. Ця ціль знаходилася за 2 тис. 300 км від Ізраїлю. ЦАХАЛ таким чином хоче встановити повітряну перевагу у повітряному просторі Ірану. Про це 15 червня повідомила Армія оборони Ізраїлю.

За день до ізраїльтяни заявили, що здобули повітряну перевагу від Західного Ірану до Тегерану.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав військову операцію «Пробудження лева» проти Ірану. ЦАХАЛ задіяв понад 200 літаків, які завдали «превентивних ударів» по ядерній програмі Ірану. Високоточною зброєю за ці дні було уражено майже 170 цілей і більш ніж 720 елементів військової інфраструктури. Успішними були удари по

ядерних центрах та заводах з виробництва балістичних ракет та зі збагачення урану, зокрема в Натанзі та Фордо.

Натомість Іран запускає по Ізраїлю балістичні ракети та дрони-камікадзе типу Shahed.