Еврокомиссия предложила план прекращения импорта газа и нефти из рф

https://racurs.ua/n207155-evrokomissiya-predlojila-plan-prekrascheniya-importa-gaza-i-nefti-iz-rf.html

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Єврокомісія офіційно запропонувала повністю зупинити імпорт газу та нафти з рф до кінця 2027 року.

Згідно з запропонованим графіком:

нові контракти на імпорт російського газу будуть заборонені з 1 січня 2026 року;

імпорт за чинними короткостроковими контрактами має припинитися до 17 червня 2026 року, за винятком газу, що подається трубопроводами до країн без виходу до моря і покривається довгостроковими контрактами — його дозволено імпортувати до кінця 2027 року;

усі імпорти за довгостроковими контрактами припиняться до кінця 2027 року.

Також будуть заборонені довгострокові контракти на використання СПГ-терміналів клієнтами з рф або підконтрольними російським компаніям, щоб звільнити потужності для альтернативних постачальників та підвищити стійкість ринку.

Цю пропозицію ще мають підтримати Європарламент і Рада ЄС.

Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен сказав The Guardian, що заборона на імпорт російського газу залишиться в силі, незалежно від того, чи буде мир в Україні.

Він нагадав про випадки газового шантажу рф задовго до широкомасштабного вторгнення в Україну.