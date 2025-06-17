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Еврокомиссия предложила план прекращения импорта газа и нефти из рф
Еврокомиссия предложила план прекращения импорта газа и нефти из рфhttps://racurs.ua/n207155-evrokomissiya-predlojila-plan-prekrascheniya-importa-gaza-i-nefti-iz-rf.htmlРакурс
Єврокомісія офіційно запропонувала повністю зупинити імпорт газу та нафти з рф до кінця 2027 року.
Згідно з запропонованим графіком:
нові контракти на імпорт російського газу будуть заборонені з 1 січня 2026 року;
імпорт за чинними короткостроковими контрактами має припинитися до 17 червня 2026 року, за винятком газу, що подається трубопроводами до країн без виходу до моря і покривається довгостроковими контрактами — його дозволено імпортувати до кінця 2027 року;
усі імпорти за довгостроковими контрактами припиняться до кінця 2027 року.
Також будуть заборонені довгострокові контракти на використання СПГ-терміналів клієнтами з рф або підконтрольними російським компаніям, щоб звільнити потужності для альтернативних постачальників та підвищити стійкість ринку.
Цю пропозицію ще мають підтримати Європарламент і Рада ЄС.
Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен сказав The Guardian, що заборона на імпорт російського газу залишиться в силі, незалежно від того, чи буде мир в Україні.
Він нагадав про випадки газового шантажу рф задовго до широкомасштабного вторгнення в Україну.