Израиль и Иран ночью обменялись новыми ударами. Фото:

https://racurs.ua/n207159-izrail-i-iran-nochu-obmenyalis-novymi-udarami.html

Ракурс

Збройний конфлікт Ірану проти Ізраїлю триває — сторони вночі 18 червня обмінялися новими ударами.

Ізраїльські військові завдали низку ударів у районі Тегерана. Перед цим ізраїльтяни закликали жителів одного з районів іранської столиці терміново евакуюватися. Про це повідомила прес-служба ЦАХАЛ.

Найближчими годинами Армія оборони Ізраїлю діятиме в цьому районі. Для вашої безпеки і благополуччя просимо негайно покинути цей район. Ваша присутність ставить під загрозу ваші життя, — йшлося в повідомленні.

Згодом ізраїльська армія поінформувала, що понад 50 винищувачів ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових цілях в околицях Тегерана. Було уражено

об'єкт із виробництва центрифуг для збагачення урану;

кілька заводів зі збору озброєння, зокрема для ракет «земля-земля»;

підприємство з виробництва ракет «земля-повітря»;

Натомість Іран минулої ночі запустив кілька хвиль ракет у бік ізраїльської території. Повітряні сили Ізраїлю перехоплювали іранські повітряні цілі й завдавали ударів «для усунення загрози».

ЗМІ поінформували, що іранська армія запустила близько 10 балістичних ракет, але більшість з них перехопила протиповітряна оборона.

Нагадаємо, днями внаслідок авіаудару по Тегерану був убитий головнокомандувач військовими силами Ірану Алі Шадмані. Він був не лише найвищим іранським військовим офіцером й головним військовим командувачем, алей одним з найбільш наближених генералів до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.