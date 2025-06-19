Иран провел прямые переговоры по США. Фото:

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Іран провів прямі перемовини із США після обстрілів з боку Ізраїлю.

Спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі кілька разів розмовляли телефоном. Під час розмов, які відбувалися вже після ескалації, сторони прагнули знайти дипломатичне розвʼязання конфлікту. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на трьох неназваних дипломатів.

Аракчі заявив Віткоффу, що Іран не повернеться до переговорів, якщо ізраїльська армія й надалі завдаватиме ударів. Він також сказав, що Іран «може проявити гнучкість у ядерному питанні», якщо Вашингтон тиснутиме на Ізраїль, аби той припинив війну.

У ході розмов сторони коротко обговорили травневу пропозицію Вашингтону для Тегерана, яка передбачає створення регіонального консорціуму зі збагачення урану за межами Ірану. Цю ідею іранська влада раніше постійно відхиляла.

Зазначається, що ці телефонні розмови цього тижня були найсуттєвішими прямими переговорами від початку контактів у квітні.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об'єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Іран завдав ударів у відповідь.

В Ірані також заявили, що подальші ядерні переговори зі Сполученими Штатами тепер «безглузді» після ударів Ізраїлю.

Попри це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп упевнений, що незабаром Іран та Ізраїль домовляться про мир.

Джерело: Reuters